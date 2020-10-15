Главврач Коммунарки: вторая волна коронавируса будет хуже первой

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В Москве растет число пациентов с тяжелой формой COVID, рассказал Денис Проценко Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вторая волна коронавируса в Москве будет интенсивнее первой. С таким заявлением выступил главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

«Да, безусловно [вторая волна коронавируса в Москве будет опаснее первой]. И ограничительные мероприятия направлены на то, чтобы минимизировать для жителей [города] опасность», — сообщил Проценко Life. В Москве увеличилось число пациентов с тяжелой формой коронавируса, а также зараженных пенсионеров, отметил врач.

Москва, скорее всего, вступает в период второй волны пандемии, добавил Проценко. Медик подчеркнул, что в 2020 году удельный вес заболеваний простудой, вызванной коронавирусом, будет выше, чем другими штаммами вирусов.

Ранее Проценко заявил, что рост заболеваемости коронавирусом вызван тем, что граждане перестали соблюдать меры предосторожности. Врач напомнил, что несерьезное отношение к гигиене и несоблюдение социальной дистанции помогают COVID распространяться.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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