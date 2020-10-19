США обвинили шестерых россиян в попытке сорвать Олимпиаду в Корее

Шестерых россиян обвиняют в хакерских атаках для срыва Олимпиады в Южной Корее, а также во вмешательстве в выборы во Франции и на Украине. Такое обвинение выдвинуло Министерство юстиции США.
«[Хакеры] намеревались поддержать усилия российских властей по подрыву, ответным действиям или другой дестабилизации», — сообщает телеканал ABC News со ссылкой на текст заключения. Россиян обвинили в причастности к серии хакерских атак и распространении вредоносных программ.
Ранее сообщалось, что США якобы подвергаются масштабным кибератакам из России. Их целью, согласно заявлению компании Microsoft, является вмешательство в выборы президента США, передает «Национальная служба новостей».
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