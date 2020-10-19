19 октября 2020

США обвинили шестерых россиян в попытке сорвать Олимпиаду в Корее

© Служба новостей «URA.RU»
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Хакеры из России действовали в интересах страны, считают в Минюсте США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Шестерых россиян обвиняют в хакерских атаках для срыва Олимпиады в Южной Корее, а также во вмешательстве в выборы во Франции и на Украине. Такое обвинение выдвинуло Министерство юстиции США.

«[Хакеры] намеревались поддержать усилия российских властей по подрыву, ответным действиям или другой дестабилизации», — сообщает телеканал ABC News со ссылкой на текст заключения. Россиян обвинили в причастности к серии хакерских атак и распространении вредоносных программ.

Ранее сообщалось, что США якобы подвергаются масштабным кибератакам из России. Их целью, согласно заявлению компании Microsoft, является вмешательство в выборы президента США, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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