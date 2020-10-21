В МВД проигнорировали изнасилование школьницы. Через полгода ее снова изнасиловали и убили

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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело против инспектора по делам несовершеннолетних, которая проигнорировала заявление об изнасиловании 12-летней девочки. Из-за бездействия сотрудницы МВД девочку изнасиловали и убили, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел еще в январе 2020 года. Тогда в Шушенский отдел полиции обратилась мама 12-летней школьницы из деревни Нижняя Коя. Женщина рассказала, что ее дочь изнасиловал 13-летний местный житель. Однако инспектор проигнорировала свои должностные обязанности. «В результате бездействия инспектора ПДН в мае 2020 года несовершеннолетний совершил в соучастии с другим лицом в отношении 12-летней школьницы сексуальное насилие и пособничество в ее убийстве», — рассказали в СКР.

Против инспектора по делам несовершеннолетних возбуждено дело по статье «Халатность». Расследование продолжается.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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