В Красноярском крае возбуждено уголовное дело против инспектора по делам несовершеннолетних, которая проигнорировала заявление об изнасиловании 12-летней девочки. Из-за бездействия сотрудницы МВД девочку изнасиловали и убили, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).
Инцидент произошел еще в январе 2020 года. Тогда в Шушенский отдел полиции обратилась мама 12-летней школьницы из деревни Нижняя Коя. Женщина рассказала, что ее дочь изнасиловал 13-летний местный житель. Однако инспектор проигнорировала свои должностные обязанности. «В результате бездействия инспектора ПДН в мае 2020 года несовершеннолетний совершил в соучастии с другим лицом в отношении 12-летней школьницы сексуальное насилие и пособничество в ее убийстве», — рассказали в СКР.
Против инспектора по делам несовершеннолетних возбуждено дело по статье «Халатность». Расследование продолжается.
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