Умер участник тестов британской вакцины от коронавируса

В Бразилии умер человек, участвовавший в испытаниях вакцины от коронавируса британской компании AstraZeneca. Об этом сообщает бразильское национальное агентство по надзору за здоровьем Anvisa.
«В документе не раскрывается причина смерти „из соображений этики и конфиденциальности“», — пишет РИА «Новости». Также не уточняется, что именно давали пациенту — плацебо или активный препарат.
Компания-разработчик пока не комментирует смерть человека и не имеет официальной информации по инциденту. При этом международный комитет по оценке безопасности вакцины выступил с рекомендацией продолжить испытания.
В России на настоящий момент зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Сыворотку «Спутник V» разработал центр имени Гамалеи, препарат «ЭпиВакКорона» создали в центре «Вектор».
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