Сестра Ефремова сравнила его дело о ДТП с тайной перевала Дятлова

Родственники отчаялись докопаться до истины в ДТП, совершенном Михаилом ефремовым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы, никак не вспомнит события роковой ночи, когда случилась авария. Как заявила сестра артиста Анастасия Ефремова, для выяснения обстоятельств «можно посвятить жизнь», как изучению тайны перевала Дятлова.

По словам Анастасии Ефремовой, все домыслы, что за рулем в момент ДТП мог быть другой человек, скорее всего так и останутся лишь домыслами. По ее словам, Михаил Ефремов не впомнит, что с ним тогда случилось. «Мы мучительно пытаемся нащупать, как его оттуда [из тюрьмы] вытащить. Мы все равно ничего не докажем. Можно жизнь посвятить этому. Это как драма на перевале Дятлова — десятилетия минули, а до сих пор никто не знает, что там произошло. Мы будем биться за то, чтобы Мишу нам вернули», — рассказала сестра артиста «Московскому комсомольцу».

Анастасия считает, что к ее брату сторона обвинения относилась предвзято, пытаясь выставить его человеком, который «якобы кого-то унижал и оскорблял». «Все в один голос говорят: вот он какой-то неискренний! А у нас искренность — категория правосудия? Надо, чтобы на коленях он стоял, у позорного столба? У меня есть стойкое ощущение, что это заказ. Добровинский этого не скрывал. Он чудесно оговорился: „У меня было задание доказать, что Ефремов виновен“. Это многие слышали», — заявила сестра артиста.

В СИЗО, как рассказала Анастасия, Ефремов много читает, он готов работать. «С него корона не упадёт. Конечно, он не большой мастер уборки и разноса. Но вряд ли его станут использовать подобным образом, это просто нерентабельно!» — предположила родственница осужденного актера.

Суд 8 сентября признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП. Его приговорили к восьми годам заключения, однако при апелляции срок был сокращен на шесть месяцев. Ранее артист высказал пожелание отбывать наказание в одной из колоний Чувашии, откуда идет история его семьи. Также актер просил о создании Российского тюремного театра.