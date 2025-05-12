Кремль отреагировал на обвинения Польши в поджоге торгового центра

В Кремле назвали безосновательными обвинения России и поджоге торгового центра Marywilska 44 в Варшаве 12 мая 2024 года. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, эти обвинения беспочвенны.
«Очень много различных обвинений в адрес России озвучивается в Польше. Это часть, наверное, абсолютно русофобской, недружественной позиции по отношению к нашей стране. Тем более что все эти обвинения всегда являются абсолютно безосновательными и беспочвенными», — заявил Песков.
Министр юстиции Польши Адам Боднар и глава МВД Томаш Семоняк заявили, что поджог торгового центра Marywilska 44 в Варшаве совершен по заказу российских спецслужб. ЧП произошло 12 мая 2024 года.
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