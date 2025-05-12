Кремль отреагировал на обвинения Польши в поджоге торгового центра

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безосновательными обвинения России со стороны Польши
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безосновательными обвинения России со стороны Польши Фото:

В Кремле назвали безосновательными обвинения России и поджоге торгового центра Marywilska 44 в Варшаве 12 мая 2024 года. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, эти обвинения беспочвенны.

«Очень много различных обвинений в адрес России озвучивается в Польше. Это часть, наверное, абсолютно русофобской, недружественной позиции по отношению к нашей стране. Тем более что все эти обвинения всегда являются абсолютно безосновательными и беспочвенными», — заявил Песков.

Министр юстиции Польши Адам Боднар и глава МВД Томаш Семоняк заявили, что поджог торгового центра Marywilska 44 в Варшаве совершен по заказу российских спецслужб. ЧП произошло 12 мая 2024 года.

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В Кремле назвали безосновательными обвинения России и поджоге торгового центра Marywilska 44 в Варшаве 12 мая 2024 года. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, эти обвинения беспочвенны. «Очень много различных обвинений в адрес России озвучивается в Польше. Это часть, наверное, абсолютно русофобской, недружественной позиции по отношению к нашей стране. Тем более что все эти обвинения всегда являются абсолютно безосновательными и беспочвенными», — заявил Песков. Министр юстиции Польши Адам Боднар и глава МВД Томаш Семоняк заявили, что поджог торгового центра Marywilska 44 в Варшаве совершен по заказу российских спецслужб. ЧП произошло 12 мая 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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