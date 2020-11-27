Россиян предупредили о плохом самочувствии в декабре

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Цех проката широкой балки Нижнетагильского металлургического комбината. Нижний Тагил, жар, металлургия, раскаленный металл, огонь, солнце, шлак, лава, вулкан, солнечные пятна, пятна на солнце
19 декабря ожидается магнитная буря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

19 декабря ожидается мощная магнитная буря, днем ранее — сильное магнитное возмущение. Об этом сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.

«По шкале силы магнитных бурь она ожидается на уровне G1 — магнитная буря первого уровня (слабая)», — говорится на сайте организации. Однако для метеозависимых людей в этот день может ухудшиться самочувствие.

Последняя магнитная буря прошла с 19 по 22 ноября. И хотя опасности она не представляла, пишет «Царьград», магнитосфера в этот день была в два раза сильнее, чем в обычное время.

Медики предупреждают, что реакция на магнитные бури и изменения погоды объясняется нарушениями вегетативной нервной системы. Особенно чувствительны к изменениям геомагнитного фона люди, страдающие от депрессии и мигрени, а также часто испытывающие стресс. Об этом пишут «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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