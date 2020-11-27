Россиян предупредили о плохом самочувствии в декабре

19 декабря ожидается мощная магнитная буря, днем ранее — сильное магнитное возмущение. Об этом сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.
«По шкале силы магнитных бурь она ожидается на уровне G1 — магнитная буря первого уровня (слабая)», — говорится на сайте организации. Однако для метеозависимых людей в этот день может ухудшиться самочувствие.
Последняя магнитная буря прошла с 19 по 22 ноября. И хотя опасности она не представляла, пишет «
Медики предупреждают, что реакция на магнитные бури и изменения погоды объясняется нарушениями вегетативной нервной системы. Особенно чувствительны к изменениям геомагнитного фона люди, страдающие от депрессии и мигрени, а также часто испытывающие стресс. Об этом пишут «Дни.ру».
Подписывайтесь на URA.RU в