Россиян предупредили о плохом самочувствии в декабре

19 декабря ожидается магнитная буря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

19 декабря ожидается мощная магнитная буря, днем ранее — сильное магнитное возмущение. Об этом сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.

«По шкале силы магнитных бурь она ожидается на уровне G1 — магнитная буря первого уровня (слабая)», — говорится на сайте организации. Однако для метеозависимых людей в этот день может ухудшиться самочувствие.

Последняя магнитная буря прошла с 19 по 22 ноября. И хотя опасности она не представляла, пишет « Царьград» , магнитосфера в этот день была в два раза сильнее, чем в обычное время.

Медики предупреждают, что реакция на магнитные бури и изменения погоды объясняется нарушениями вегетативной нервной системы. Особенно чувствительны к изменениям геомагнитного фона люди, страдающие от депрессии и мигрени, а также часто испытывающие стресс. Об этом пишут «Дни.ру».