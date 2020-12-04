Деды Морозы с антителами от коронавируса подняли цены

Трендом этого Нового года стали Деды Морозы со справкой на коронавирус Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В преддверии Нового года на крупнейших российских сайтах-агрегаторах объявлений появились услуги по выезду на дом Деда Мороза и Снегурочки. По последним трендам этой зимы, у артистов на руках имеются справки о наличии антител к коронавирусу, из-за которых стоимость на аниматоров возросла.

«Сейчас спрос на развлекательные услуги есть, но люди очень боязно к этому относятся, у всех бабушки, дедушки дома, и никто не хочет болеть. Эта идея выстрелила, всех интересует наличие справки, а цена ушла на второй план», — цитирует одного из аниматоров Руслана агентство «Подъем».

Средний ценник на таких артистов колеблется от 2,5 до 4 тысяч рублей. Тогда как обычные Дед Мороз со Снегурочкой обойдутся в полторы тысячи. По словам Руслана, несмотря на такую стоимость, предложение пользуется популярностью, поэтому он задумывается о повышении цены на свои услуги.

Подобные объявления, по данным агентства, появляются во многих городах России. Единственной проблемой для аниматоров стало соблюдение социальной дистанции и отсутствие физических контактов с детьми. Поэтому новогоднюю программу приходится изменять в соответствии с новыми правилами.

С аниматорами также пообщался телеканал 360. По их словам, кроме антител Деды Морозы и Снегурочки будут пользоваться и стандартными средствами защиты — масками и перчатками. Кроме того, некоторые из актеров планируют ближе к праздникам обновить результаты анализа на антитела.