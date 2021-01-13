Аналитик рассказал, как извлечь прибыль из накопленных 100 тысяч

По словам аналитика, следует забыть об установке, что вкладывать можно только в иностранную валюту Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Инвестировать можно и с маленьким стартовым капиталом, но для этого нужно забыть установку, что главный способ сохранить деньги — это покупка иностранной валюты. Во что лучше вкладывать средства при наличии сбережений от 100 тысяч рублей, рассказал аналитик ТелеТрейд Петр Пушкарев.

«Невозможно надежно и надолго предсказать, увидят ли россияне в 2021 году доллар по 65 рублей или же по 85 рублей. Кругом неопределенность, и если вовремя купленные доллары в 2020 году могли принести до 30 процентов прибыли в пересчете на рубли, то не факт, что тенденция сохранится», — подчеркнул он в интервью «Российской газете». Аналитик добавил, что за год евро вырос почти на 10% против доллара, а китайский юань — на 7.

Он рассказал, что при наличии свободной суммы от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей до 1/3 от этого можно разместить в акции, часть — в российские «голубые фишки» в рублевой валюте, а другую — в американские акции в долларах. Пушкарев отметил, что на фондовом рынке есть недорогие ценные бумаги, стоимость пакета которых составит несколько тысяч рублей. Также инвестировать можно и в стартапы, которые размещены на различных краудинвестинговых и краудлендинговых платформах. Но это не безопасно, поскольку нет гарантии, что проект не разорится. Такие рисковые инвестиции должны занимать небольшое место в финансовом портфеле, увтерждает аналитик.

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