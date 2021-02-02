Глава региона запустил опрос среди курганцев — спортсмен из Шадринска установил три рекорда России — пройдет прощание с Александром Бухтояровым — в деле главы курганского Росреестра открылись новые обстоятельства. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 3 февраля — в обзоре URA.RU:
Губернатор проводит опрос среди курганцев
- Губернатор Вадим Шумков у себя в соцсетях запустил опрос о том, готовы ли курганцы переехать в село, если им предоставят бесплатный комплект для строительства дома.
Курганский спортсмен установил три рекорда России
- Мастер спорта по тяжелой атлетике из Шадринска Роман Чепик стал победителем кубка России. При этом он установил три новых рекорда страны в трех дисциплинах.
Названа дата и место прощания с Александром Бухтояровым
- Прощание с бывшим первым заместителем губернатора Александром Бухтояровым состоится 4 февраля во Дворце культуры машиностроителей. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.
Экс-главе Кетовского района запросили наказание
- Бывшему главе Кетовского района Александру Носкову грозит до девяти лет колонии. Такое наказание запросил для него на судебном заседании представитель обвинения.
В деле главы Росреестра открылись новые обстоятельства
- Руководителя курганского управления Росреестра Олега Молчанова заподозрили в лоббировании интересов одной из национальных диаспор. Это связано с тем, что здание, которое арендует ведомство, принадлежит предпринимателю из диаспоры.
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