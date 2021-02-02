02 февраля 2021
01 февраля 2021

Самое актуальное в Курганской области на 3 февраля. Губернатор запустил опрос, шадринец установил три рекорда России

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Якушев Владимир и Шумков Вадим. Курган, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков запустил опрос в соцсетях по вопросу переезда горожан в деревню Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава региона запустил опрос среди курганцев — спортсмен из Шадринска установил три рекорда России — пройдет прощание с Александром Бухтояровым — в деле главы курганского Росреестра открылись новые обстоятельства. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 3 февраля — в обзоре URA.RU:

Губернатор проводит опрос среди курганцев

Курганский спортсмен установил три рекорда России

Названа дата и место прощания с Александром Бухтояровым

Экс-главе Кетовского района запросили наказание

  • Бывшему главе Кетовского района Александру Носкову грозит до девяти лет колонии. Такое наказание запросил для него на судебном заседании представитель обвинения.

В деле главы Росреестра открылись новые обстоятельства

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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