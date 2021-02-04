Власть не нашла язык, на котором могла бы общаться с новыми поколениями, считает Алексей Макаркин Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Рейтинг поддержки президента РФ Владимира Путина среди россиян от 18 до 24 лет снизился на 36% за последние два года. Об этом сообщается в исследовании «Левада-Центра» (признан властями РФ иноагентом).

«Половина (51%) респондентов в возрасте 18-24 лет одобряет деятельность Путина», — говорится на сайте «Левада-Центра». При этом в 2020 году показатель находился на уровне 68%, в 2019 году работу Путина поддерживало 70% молодежи, в 2018 году — 80%. Среди респондентов 18-24 лет 48% считают, что Россия движется по неправильному пути. Тех, кто согласен с политикой власти меньше — 44%. 9% молодых респондентов затруднились ответить на вопрос.

Власть проигрывает борьбу за молодое поколение, прокомментировал URA.RU итоги исследования политолог Алексей Макаркин. «Молодое поколение все больше несогласно с властью, они говорят на разных языках. У государства есть привычный набор приемов сдерживания, а-ля „Вы хотите как в 90-е?“. Это работает на старших, но не работает на молодежь. Работать с молодой [аудиторией] так и не получается. Тренд очевиден и это будет происходить дальше — сегодняшние школьники, возможно, еще более радикально не согласны [с риторикой власти], чем 20-летние», — рассуждает Макаркин.

Проблему взаимодействия власти и молодежи ранее признавал сам Путин. На встрече с учителями глава государства отмечал, что у оппозиции лучше налажен коннект с молодыми россиянами, в то время как у госмедиа есть проблемы с подачей контента. Для решения проблемы Путин предлагал проводить изменения в информационной политике государства.

В октябре 2020 года фонд «Общественное мнение» провел свой опрос и составил рейтинг доверия Путину, передает телеканал 360. По данным организации, президенту страны тогда доверяли 58% граждан.