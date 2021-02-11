Число больных коронавирусом начало расти после недельного падения

За последние сутки в России обнаружено 15 038 зараженных коронаиврусом. Количество больных не показало снижения впервые за неделю, сообщает российский оперштаб по борьбе с коронавирусом.
«За последние сутки в России выявлено 15 038 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 1 672 — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — заявили в оперштабе. Тем не менее, случаев выздоровления значительно больше, 21 961 человек за сутки. При этом умерло 553 человека.
Рекорд по заболеваемости сохраняется за Москвой, там заразились 2040 человек. На втором месте Санкт-Петербург, там выявлено 1127 больных. Еще 721 заболели в Московской области.
Наибольший прирост зараженных в УрФО наблюдается в Свердловской области, там заболели 284 человека. Немного меньше, в Пермском крае, 269 человек. Еще 266 случаев заболевания, выявлено в Челябинской области. В Почти равное число больных выявили в Тюменской области и ХМАО, по 123 и 120 зараженных соответственно. В Курганской области коронавирус найден у 91 человека. Наименьшая заболеваемость в ЯНАО, там заразился 61 россиянин.
За сутки 10 декабря прирост больных составил 14 494 человека. Таким образом количество заражений в России официально превысило 4 миллиона. Благодаря спаду пандемии в Москве на треть уменьшится число коек для больных коронавирусом, пишет телеканал 360. Верховный суд уже собирается рассмотреть иск об отмене масочного режима, уточняет RT.
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