В МВД раскрыли отличие электронных паспортов от обычных

Отличие электронных паспортов от обычных будет заключаться в формате изготовления. Также в новых документах появятся отпечатки двух пальцев рук. Об этом сообщили в МВД России.
«Основное отличие ПЭН (пластиковая карта, содержащая электронный носитель информации) от действующего „бумажного“ — формат изготовления», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД. В ведомстве также отметили, что в паспортах будут находится персональные и биометрические данные его владельца.
В МВД пояснили, что перед выдачей россиян будут фотографировать и сканировать у них отпечатки папиллярных узоров двух пальцев рук. По желанию граждане смогут добавить в новый паспорт электронную подпись.
Ранее стало известно, что внедрять электронные паспорта в России начнут не позднее 1 июля 2023 года, а в Москве уже с 1 декабря этого года. Соответствующий проект указа подписал президент России Владимир Путин. Также планируется создать мобильное приложение, которое сможет дублировать некоторые функции паспорта. К примеру, с ним можно будет заключать договоры, обращаться в МФЦ, покупать алкоголь и табачную продукцию.
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