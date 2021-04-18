18 апреля 2021

В МВД раскрыли отличие электронных паспортов от обычных

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное вручение паспортов Александром Моором, вручение государственных наград. Тюмень, паспорт гражданина рф, вручение паспорта
В новые электронные паспорта добавят отпечатки пальцев Фото:

Отличие электронных паспортов от обычных будет заключаться в формате изготовления. Также в новых документах появятся отпечатки двух пальцев рук. Об этом сообщили в МВД России.

«Основное отличие ПЭН (пластиковая карта, содержащая электронный носитель информации) от действующего „бумажного“ — формат изготовления», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД. В ведомстве также отметили, что в паспортах будут находится персональные и биометрические данные его владельца.

В МВД пояснили, что перед выдачей россиян будут фотографировать и сканировать у них отпечатки папиллярных узоров двух пальцев рук. По желанию граждане смогут добавить в новый паспорт электронную подпись.

Ранее стало известно, что внедрять электронные паспорта в России начнут не позднее 1 июля 2023 года, а в Москве уже с 1 декабря этого года. Соответствующий проект указа подписал президент России Владимир Путин. Также планируется создать мобильное приложение, которое сможет дублировать некоторые функции паспорта. К примеру, с ним можно будет заключать договоры, обращаться в МФЦ, покупать алкоголь и табачную продукцию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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