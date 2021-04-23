Роструд напомнил о длинных выходных в мае

1 мая — государственный праздник весны и труда Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Из-за предстоящих майских праздников 30 апреля будет сокращенным рабочим днем, а отдыхать россияне в первую неделю мая будут с первого по третье число месяца. Об этом сообщила Федеральная служба по труду и занятости

«Роструд напоминает россиянам, что при пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая будут четырехдневными: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Выходные будут с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. 30 апреля является рабочим предпраздничным днем, его продолжительность сокращается на 1 час», — говорится в сообщении ведомства.

В Роструде также рассказали, что по производственному календарю праздничными нерабочими днями являются 1 и 9 мая, передает Life.ru . 1 мая — государственный праздник весны и труда, суббота. 9 мая — День победы, он приходится на воскресенье.