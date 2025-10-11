В Мексике сильные ливни унесли жизни 27 человек

В Мексике в результате масштабных наводнений, вызванных проливными дождями, погибли по меньшей мере 27 человек, а несколько граждан числятся пропавшими без вести. По данным агентства Reuters, стихия спровоцировала многочисленные оползни, масштабные отключения электроэнергии в ряде муниципалитетов и выход рек из своих берегов. Особенно серьезный ущерб был отмечен в штате Идальго, где, по оценкам, пострадали не менее тысячи жилых домов и сотни учебных заведений.
Как заявляло Министерство обороны страны, для ликвидации последствий стихии и помощи населению было направлено более 5,4 тысячи военнослужащих. Их усилия, согласно официальной информации, были сосредоточены на эвакуации людей из опасных районов и расчистке завалов. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в своем обращении подтверждала, что власти предпринимают все необходимые меры для поддержки пострадавших, восстановления движения на дорогах и подачи электроэнергии.
Глава государства также распространила в социальной сети X фотографии, на которых были запечатлены спасатели, пробиравшиеся по колено в воде по затопленным улицам для доставки гуманитарных припасов. В то же время сообщалось, что в тот же период у берегов Филиппин произошло мощное землетрясение, которое привело к гибели нескольких человек и затронуло тысячи жителей, однако угроза цунами к тому моменту уже была снята.
