Грызлов заявил, что Украина приносит жителей Донбасса в жертву

Борис Грызлов прокомментировал переговоры по прекращению огня в Донбассе. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сорвав переговоры о перемирии в Донбассе, Киев «принес в жертву» жизни и безопасность жителей этого региона. Об этом заявил представитель России в контактной группе Борис Грызлов.

«Сегодня на заседании контактной группы киевская сторона заблокировала предложения России о конкретных механизмах предотвращения нарушений режима прекращения огня между Украиной и Донбассом. <…> ради соблюдения надуманных „красных линий“, прямо противоречащих минским соглашениям, Киев приносит в жертву безопасность и жизни людей на юго-востоке Украины», — цитирует Грызлова РИА «Новости».

Ранее на заседании трехсторонней контактной группы украинские предложения о прекращении огня были приняты за основу. В ДНР же считают, что прекратить войну смогут только миротворцы.