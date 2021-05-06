Гинцбурга удивил провал российской вакцины на Всемирном конгрессе

«Спутник V» проиграл американской Moderna в борьбе за лучшую вакцину от COVID-19 в мире Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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Решение Всемирного конгресса вакцин-2021 признать американскую разработку Moderna лучшей в мире вакциной от коронавируса является спорным и странным считает директор российского Центра имени Гамалеи, разработавшей препарат «Спутник V», Александр Гинцбург. Он также увидел в этом экономическо-политические мотивы.

Вакцина от COVID-19 Moderna из США была признана лучшим препаратом от инфекции в мире на Всемирном конгресс вакцин. В шорт-лист премии также вошел российский «Спутник V», американо-немецкая разработка от Pfizer/BioNtech и вакцина от британо-шведской компании AstraZeneca уточняет Life .

«Могу сказать, что совершенно непонятно, по каким параметрам все это оценивалось, если учитывать высокую смертность от РНК-содержащих вакцин и от [препарата] AstraZeneca, которая, между прочим, тоже высокая, но гораздо меньше, чем у РНК-содержащих вакцин. Странное такое решение», — заявил Гинцбург ТАСС.

А в интервью РИА «Новости» директор Центра имени Гамалеи выразил мнение, что победа Moderna — экономическо-политическое решение. «Цена вопроса порядка 100 млрд долларов. Признать „Спутник V“ — это отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был, напомню, в Вашингтоне », — добавил Гинцбург.

Ранее в Европе прошли испытания вакцин «Спутник V», AstraZeneca, SinoPharm, Moderna и Pfizer. Препарат Центра имени Гамалеи показал лучшие результаты как по безопасности, так и по эффективности на 100 000 вакцинированных. Вакцина была зарегистрирована в десятках стран, но позже многие из них стали отказываться от российской разработки.