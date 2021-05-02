В Чехии отказались от вакцины «Спутник V»

Чехия демонстративно отказалась от российской вакцины. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чехия не будет закупать российскую вакцину «Спутник V», так как в стране достаточно аналогов. Об этом заявил чешский премьер-министр Андрей Бабиш.

«Мы уже в ней (российской вакцине) не нуждаемся. Вакцин у нас достаточно», — цитирует его РИА «Новости». Ранее он и президент республики Милош Земан не исключали вариант сотрудничества с России в этой сфере.

Российско-чешские отношения испортились после того, как Прага обвинила Москву в том, что российские спецслужбы, якобы, взорвали склад боеприпасов во Врбетице. При этом глава военной разведки минобороны Чехии, бригадный генерал Андор Шандор публично усомнился в причастности ГРУ к этому инциденту.