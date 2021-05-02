02 мая 2021

В Чехии отказались от вакцины «Спутник V»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация сотрудников ГУФСИН СО от коронавирусной инфекции COVID-19. Екатеринбург, лекарство, covid19, коронавирус, covid, спутник v, лекарсто от covid, вакцина от коронавируса, гам ковид вак
Чехия демонстративно отказалась от российской вакцины. Фото:

Чехия не будет закупать российскую вакцину «Спутник V», так как в стране достаточно аналогов. Об этом заявил чешский премьер-министр Андрей Бабиш.

«Мы уже в ней (российской вакцине) не нуждаемся. Вакцин у нас достаточно», — цитирует его РИА «Новости». Ранее он и президент республики Милош Земан не исключали вариант сотрудничества с России в этой сфере.

Российско-чешские отношения испортились после того, как Прага обвинила Москву в том, что российские спецслужбы, якобы, взорвали склад боеприпасов во Врбетице. При этом глава военной разведки минобороны Чехии, бригадный генерал Андор Шандор публично усомнился в причастности ГРУ к этому инциденту.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...