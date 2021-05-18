Творческих зэков в России хотят раньше отпускать на свободу

За победу в творческих конкурсах осужденных могут отпускать на волю раньше Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заключенные, которые победили в творческих конкурсах ФСИН РФ, могут раньше выходить на свободу. С таким предложением выступил министр юстиций России Константин Чуйченко на заседании комитета Совета Федерации.

«Мы готовим законопроект, что если заключенный является победителем в конкурсе, то у него должно быть определенное право на уменьшение срока [наказания]. Пусть незначительное — три месяца или полгода», — заявил министр в Совфеде.

Перечень конкурсов, которые помогут осужденным выйти на свободу раньше, будет утверждаться директором ФСИН или министром юстиции, добавил Чуйченко. По его мнению, такие изменения стимулируют заключенных на исправление.

Ранее криминалисты рассказали URA.RU, чем опасен выход по УДО серийных убийц и маньяков. По мнению экспертов, часто осужденные не готовы к выходу на свободу.