Львица Уральского цирка напала на дрессировщика на гастролях

Инцидент произошел прямо во время выступления Фото: Анна Майорова © URA.RU

Львица Вега из Уральского цирка (Челябинская область) напала на дрессировщика во время представления. Как только он вышел на сцену, животное вцепилось ему в ногу, однако работник цирка смог его отогнать. Инцидент произошел в городе Мошково (Новосибирская область).

«Из-за пандемии мы сидели долго без работы, гастролей и репетиций не было. Такие случаи, как сегодня, происходят очень редко. Но животные есть животные. После инцидента Вегу отстранили от работы, на арену больше она не выйдет. Мы будем договариваться с зоопарками, чтобы ее поменять на маленького львенка», — рассказал порталу «NGS.ru» пострадавший Максим Орлов.

Львица еще молодая, ей пять. «Она с детства была своенравной. Ее сестра Санта, с которой они выступали до сегодняшнего дня, совсем другая», — дополнил Орлов.

Ранее в Карелии во время выступления «Цирка Шапито Аншлаг» медведь напал на дрессировщика. Он вцепилось в хозяина и повалил на землю, напоминает телеканал 360. Сотрудники цирка использовали против зверя электрошокер. Позднее они обвинили зрителей в произошедшем.