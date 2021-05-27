Россиян будут штрафовать за поврежденные или отсутствующие ремни безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С 1 июня в РФ закончится действие упрощенного порядка начисления пенсионных выплат, а также прекратится заморозка цен на сахар и вступит в силу закон о просветительской деятельности. Также появятся новые штрафы для автомобилистов. В первый день лета в стране вступают в силу следующий изменения:

• Закончится упрощенный порядок начисления гражданам пенсионных выплата и пособий. Пенсионный фонд России вернется к прежнему порядку, который действовал до пандемии COVID-19.

• Заканчивается заморозка оптовых и розничных цен на сахар. Сейчас крупную партию можно купить за 36 рублей за килограмм, в то время как в розничном магазине она будет стоит 46 рублей.

• С 1 июня владельцев автомобилей с поврежденными или отсутствующими ремнями безопасности ждет штраф в 500 рублей. Заплатить 500 рублей придется и за использование летней и зимней резины не по сезону. Правила будут учитывать климатическую зону, где находится автомобиль. Если лето выдалось холодное лето — можно ездить на «липучках». Также вводятся особые правила перевозки газового баллона. На нем должен быть серийный номер и специальное обозначение, а водитель должен предъявить паспорт завода-изготовителя.

• Вступает в силу скандальный закон о просветительской деятельности, который уточняет это понятие и определяет, кто и где может ей заниматься. Вводится запрет на использование этой деятельности для разжигания розни и побуждения к деятельности, которая противоречит Конституции РФ. Некоторые положения — порядок, условия и формы осуществления просветительской деятельности, а также порядок проведения контроля — установит правительство.

• Вводится обязательная маркировка сыров и мороженого. На их упаковке появится двухмерный код системы «Честный знак», в котором хранятся сведения о наименовании и производителе продукта, а также дата, время и место его выпуска. С 1 сентября маркировать нужно будет остальные молочные товары, у которых срок годности более 40 дней. К концу года код системы «Честный знак» станет обязательным для всей молочной продукции.

• Кредиторы будут обязаны объяснять заемщикам, почему им отказали в предоставлении «ипотечных каникул» — беспроцентной отсрочки платежей по ипотеке на неопределенный срок.

• Призывники, у которых отсрочка не связана с состоянием здоровья, больше не будут проходить обязательное медицинское освидетельствование. Медосмотр можно будет пройти по желанию.

• Запретят покупать SIM-карты вне салонов связи. Покупатель должен будет предъявить паспорт или другое удостоверение личности и заключить официальный договор. При этом договор можно заключить дистанционно. За продажу SIM-карт с рук или в непредназначенных для этого местах грозит административная ответственность. Также юрлица и ИП не смогут предоставлять работникам или другим физлицам корпоративную связь без внесения сведений о них в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

• Иностранцы будут подтверждать владение русским языком по новым правилам. Минимальный уровень владения будет зависит от цели пребывания в стране. Также иностранцы должны будут пройти единый экзамен на значение истории России и основ законодательства. Эти правила не будут касаться туристов.