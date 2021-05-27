Новые штрафы для водителей и условия получения пенсий. Что изменится в России с июня

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Сотрудник полиции оформляет протокол жителям города, нарушившим режим самоизоляции. Курган, штраф, протокол, полиция, нарушение, Жители города, задержание, наряд полиции, нарушение режима
Россиян будут штрафовать за поврежденные или отсутствующие ремни безопасности Фото:

С 1 июня в РФ закончится действие упрощенного порядка начисления пенсионных выплат, а также прекратится заморозка цен на сахар и вступит в силу закон о просветительской деятельности. Также появятся новые штрафы для автомобилистов. В первый день лета в стране вступают в силу следующий изменения:

• Закончится упрощенный порядок начисления гражданам пенсионных выплата и пособий. Пенсионный фонд России вернется к прежнему порядку, который действовал до пандемии COVID-19.

• Заканчивается заморозка оптовых и розничных цен на сахар. Сейчас крупную партию можно купить за 36 рублей за килограмм, в то время как в розничном магазине она будет стоит 46 рублей.

• С 1 июня владельцев автомобилей с поврежденными или отсутствующими ремнями безопасности ждет штраф в 500 рублей. Заплатить 500 рублей придется и за использование летней и зимней резины не по сезону. Правила будут учитывать климатическую зону, где находится автомобиль. Если лето выдалось холодное лето — можно ездить на «липучках». Также вводятся особые правила перевозки газового баллона. На нем должен быть серийный номер и специальное обозначение, а водитель должен предъявить паспорт завода-изготовителя.

• Вступает в силу скандальный закон о просветительской деятельности, который уточняет это понятие и определяет, кто и где может ей заниматься. Вводится запрет на использование этой деятельности для разжигания розни и побуждения к деятельности, которая противоречит Конституции РФ. Некоторые положения — порядок, условия и формы осуществления просветительской деятельности, а также порядок проведения контроля — установит правительство.

• Вводится обязательная маркировка сыров и мороженого. На их упаковке появится двухмерный код системы «Честный знак», в котором хранятся сведения о наименовании и производителе продукта, а также дата, время и место его выпуска. С 1 сентября маркировать нужно будет остальные молочные товары, у которых срок годности более 40 дней. К концу года код системы «Честный знак» станет обязательным для всей молочной продукции.

• Кредиторы будут обязаны объяснять заемщикам, почему им отказали в предоставлении «ипотечных каникул» — беспроцентной отсрочки платежей по ипотеке на неопределенный срок.

• Призывники, у которых отсрочка не связана с состоянием здоровья, больше не будут проходить обязательное медицинское освидетельствование. Медосмотр можно будет пройти по желанию.

• Запретят покупать SIM-карты вне салонов связи. Покупатель должен будет предъявить паспорт или другое удостоверение личности и заключить официальный договор. При этом договор можно заключить дистанционно. За продажу SIM-карт с рук или в непредназначенных для этого местах грозит административная ответственность. Также юрлица и ИП не смогут предоставлять работникам или другим физлицам корпоративную связь без внесения сведений о них в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

• Иностранцы будут подтверждать владение русским языком по новым правилам. Минимальный уровень владения будет зависит от цели пребывания в стране. Также иностранцы должны будут пройти единый экзамен на значение истории России и основ законодательства. Эти правила не будут касаться туристов.

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