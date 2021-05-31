В Сербии приняли решение по вводу санкций против России

Александр Вучич назвал отношения между Белградом, Москвой и Пекином отличными Фото: Василий Заболотных © URA.RU

После вступления в Евросоюз Сербия не будет вводить санкции против России и Китая. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.

«Мы не будем вводить санкции ни против Китая, ни против России. Точка», — цитирует ТАСС Вучича. Он отметил, что граждане Сербии назвали эти меры бессмысленными.

По словам Вучича, Сербия придерживается нейтралитета и не будет следовать по пути некоторых государств ЕС. Как считает президент Сербии, это является наилучшей политикой, которая показала себя и во время пандемии коронавируса, и во время покупки вакцин. Отношения с Белградом, Москвой и Пекином Вучич назвал «отличными».

Ранее в Москве прошла встреча секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева с главой сербского МВД Александром Вулиным. Стороны обсудили контртеррористическую проблематику, поговорили о ситуации на Балканском полуострове, а также обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества Москвы и Белграда в области безопасности, пишет телеканал 360.