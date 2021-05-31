31 мая 2021

В Сербии приняли решение по вводу санкций против России

© Служба новостей «URA.RU»
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Фото. Пермь., флаг сербии, флаг пермской области
Александр Вучич назвал отношения между Белградом, Москвой и Пекином отличными Фото:

После вступления в Евросоюз Сербия не будет вводить санкции против России и Китая. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.

«Мы не будем вводить санкции ни против Китая, ни против России. Точка», — цитирует ТАСС Вучича. Он отметил, что граждане Сербии назвали эти меры бессмысленными.

По словам Вучича, Сербия придерживается нейтралитета и не будет следовать по пути некоторых государств ЕС. Как считает президент Сербии, это является наилучшей политикой, которая показала себя и во время пандемии коронавируса, и во время покупки вакцин. Отношения с Белградом, Москвой и Пекином Вучич назвал «отличными».

Ранее в Москве прошла встреча секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева с главой сербского МВД Александром Вулиным. Стороны обсудили контртеррористическую проблематику, поговорили о ситуации на Балканском полуострове, а также обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества Москвы и Белграда в области безопасности, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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