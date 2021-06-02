Козак назвал причины обострения ситуации в Донбассе

Замглавы администрации президента РФ назвал виновного в обострении конфликта в Донбассе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Украина намеренно обострила ситуацию в Донбассе, чтобы увязать политические вопросы с перемирием. Такое мнение озвучил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

В интервью телеканалу «Россия-24» Козак заявил, что весеннее обострение конфликта в регионе имеет рукотворный характер. «Украина пытается увязать политические вопросы с перемирием. <…> Сегодня по тем наблюдениям, которые у нас есть, совершенно очевидно, что инициирование этих обстрелов происходит с подконтрольной Киеву территории», — заявил представитель Кремля.

Козак считает, что Украина намеренно обострила ситуацию, чтобы привлечь в нормандский формат переговоров по Донбассу США и Великобританию. Сейчас в нем участвуют Россия, Украина, Германия и Франция. При этом переговоры по Донбассу шесть лет находятся в тупике из-за того, что Киев отказывается от сотрудничества, заключил Козак.

Ранее глава непризнанной ДНР Денис Пушилин заявил, что изменение Минских соглашений, которые приняли Россия, Украина, Германия и Франция, приведут к резне в Донбассе. А полпред России в контактной группе Борис Грызлов сообщил, что Киев продолжает обстрелы в регионе, пишет RT. Хотя ранее Украина заявляла о перемирии.