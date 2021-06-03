К концу года россияне смогут расплачиваться за покупки лицом

Чтобы расплатиться «лицом» за покупки, достаточно сделать селфи и привязать карту в специальном мобильном приложении Фото: Анна Майорова © URA.RU

До конца года россияне смогут с помощью системы распознавания лиц оплатить покупки у крупных ритейлеров и в городском общественном транспорте. Планируется, что новое устройство под названием OPay появится в розничных сетях, а также на крупных железнодорожных вокзалах и аэропортах.

«OPay — это универсальное устройство, которое совмещает функционал для оплаты по лицу и контроля доступа. Решение с легкостью сможет позволить малый и средний бизнес, а также любая розничная точка, оказывающая услуги», — цитирует РИА «Новости» Владислава Минеева, руководителя коммерческого блока компании OVision, которая разработала технологию оплаты «по лицу». По его словам, устройство работает на базе сверхточных нейросетей, а скорость распознавания лиц — одна из самых высоких в мире. OPay, в частности, может отличать живого человека от фотографии.

Сейчас OPay проходит испытания в Санкт-Петербурге и OVision уже ведет переговоры о запуске пилота у крупных ритейлеров и транспортных хабов. По словам Минеева, внедрять новое устройство будут в розничных сетях, магазинах продуктов одежды и техники, а также в метро, на электротранспорте. OPay также позволить организовать fast track проходы на крупных аэропортах и ж/д вокзалах.

Чтобы получить возможность расплачиваться «лицом», нужно скачать приложение OVISION на iOS или Android, сделать селфи и добавить в приложение свою карту. После этого достаточно ввести на сенсорном экране в магазине или общественном транспорте заранее заданный пин-код для оплаты товаров или проезда.

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