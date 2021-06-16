Коллекторам запретили общаться с близкими и знакомыми должников

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Клипарт по теме Коллекторы. Екатеринбург, бандитизм, долг, угроза, насилие, грабеж, агрессия, выбивание долгов
Общаться с коллекторами будут только должники Фото:

Сотрудникам коллекторских агентств в России запретили взаимодействовать с родственниками и знакомыми должника. Соответствующий законопроект приняли депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении.

«Все процедуры по взысканию долговых обязательств должны реализовываться на основании процессуальных действий, установленных в судебном порядке. Мера, которая предлагается, — это запрет контактировать с кем-либо из граждан РФ, которые не имеют долговых обязательств», — заявила один из авторов законопроекта Ирина Яровая.

Яровая отметила, что поправки обеспечат защиту прав членов семьи, коллег, соседей должника, которые необоснованно подвергаются давлению со стороны коллекторов. Теперь взаимодействовать с представителями кредитных учреждений будет только гражданин, имеющий долговые обязательства.

Ранее Госдума приняла закон, который предусматривает штрафы за угрозы неплательщикам со стороны коллекторов. А депутат Виталий Милонов призывал приравнять коллекторов к животным, забрать у них паспорта и «сослать на Украину», пишет «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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