Коллекторам запретили общаться с близкими и знакомыми должников

Общаться с коллекторами будут только должники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудникам коллекторских агентств в России запретили взаимодействовать с родственниками и знакомыми должника. Соответствующий законопроект приняли депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении.

«Все процедуры по взысканию долговых обязательств должны реализовываться на основании процессуальных действий, установленных в судебном порядке. Мера, которая предлагается, — это запрет контактировать с кем-либо из граждан РФ, которые не имеют долговых обязательств», — заявила один из авторов законопроекта Ирина Яровая.

Яровая отметила, что поправки обеспечат защиту прав членов семьи, коллег, соседей должника, которые необоснованно подвергаются давлению со стороны коллекторов. Теперь взаимодействовать с представителями кредитных учреждений будет только гражданин, имеющий долговые обязательства.

Ранее Госдума приняла закон, который предусматривает штрафы за угрозы неплательщикам со стороны коллекторов. А депутат Виталий Милонов призывал приравнять коллекторов к животным, забрать у них паспорта и «сослать на Украину», пишет « Федеральное агентство новостей ».