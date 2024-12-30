Reuters расссказал, как российские заводы помогают ВС РФ, несмотря на санкции

Reuters: предприятия миллиардеров РФ поставляют химикаты на нужды ВС РФ
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Химические заводы поставляют химикаты для функционирование ВПК РФ, передают авторы Reuters
Химические заводы поставляют химикаты для функционирование ВПК РФ, передают авторы Reuters Фото:

Принадлежащие российским миллиардерам химические заводы, находящиеся под западными санкциями, играют ключевую роль в поставках ингредиентов для производства взрывчатых веществ, используемых военными России на Украине. Об этом сообщает Reuters. Журналисты отмечают, что предприятия поставляют около 75% химикатов в пользу ВПК России для производства оружия.

«Агентство Reuters выявило пять химических компаний, в которых владеют акциями пять российских миллиардеров, находящихся под западными санкциями. <...> Они поставляли более 75% основных химикатов, отправляемых по железной дороге на некоторые из крупнейших российских заводов по производству взрывчатых веществ», — передают авторы материала. Отмечается, что эти предприятия являются частью крупного государственного концерна «Ростех», занимающегося производством оружия и автомобилей.

По словам экспертов, с которыми общалось агентство, Запад не может повлиять на военное производство РФ, даже при помощи экономических ограничений. Также, как отмечают украинские командиры, опрошенные Reuters, нехватка взрывчатых веществ у НАТО и Украины способствовала тому, что российские войска смогли отвоевать значительные территории на протяжении текущего года.

На Украине в конце декабря признали, что им далеко до размеров военно-промышленного комплекса, который сейчас имеется у России. Украине потребовались бы годы и миллиарды долларов, чтобы построить оружейную промышленность такого масштаба, как в РФ, писали журналисты The Wall Street Journal. 

Только в Москве промышленное производство выросло более чем на 15%, сообщает 360.RU. Недавно Финляндия, Латвия и Эстония признали, что Североатлантический альянс не готов сражаться с Россией из-за ВПК последней, передает RT.

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Принадлежащие российским миллиардерам химические заводы, находящиеся под западными санкциями, играют ключевую роль в поставках ингредиентов для производства взрывчатых веществ, используемых военными России на Украине. Об этом сообщает Reuters. Журналисты отмечают, что предприятия поставляют около 75% химикатов в пользу ВПК России для производства оружия. «Агентство Reuters выявило пять химических компаний, в которых владеют акциями пять российских миллиардеров, находящихся под западными санкциями. <...> Они поставляли более 75% основных химикатов, отправляемых по железной дороге на некоторые из крупнейших российских заводов по производству взрывчатых веществ», — передают авторы материала. Отмечается, что эти предприятия являются частью крупного государственного концерна «Ростех», занимающегося производством оружия и автомобилей. По словам экспертов, с которыми общалось агентство, Запад не может повлиять на военное производство РФ, даже при помощи экономических ограничений. Также, как отмечают украинские командиры, опрошенные Reuters, нехватка взрывчатых веществ у НАТО и Украины способствовала тому, что российские войска смогли отвоевать значительные территории на протяжении текущего года. На Украине в конце декабря признали, что им далеко до размеров военно-промышленного комплекса, который сейчас имеется у России. Украине потребовались бы годы и миллиарды долларов, чтобы построить оружейную промышленность такого масштаба, как в РФ, писали журналисты The Wall Street Journal.  Только в Москве промышленное производство выросло более чем на 15%, сообщает 360.RU. Недавно Финляндия, Латвия и Эстония признали, что Североатлантический альянс не готов сражаться с Россией из-за ВПК последней, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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