Старейшая артистка театра Гоголя Ивашкевич умерла на 100-м году жизни

Умерла почетный деятель искусств Москвы и старейшая актриса Московского драматического театра имени Н. В . Гоголя Майя Ивашкевич. Ей было 99 лет, сообщили в пресс-службе театра.
«Сегодня, 30 декабря, на 100-м году жизни скончалась старейшая актриса Театра Гоголя, почетный деятель искусств города Москвы Майя Ивашкевич. Мы глубоко скорбим и приносим соболезнования друзьям, коллегам и близким», — говорится в сообщении театра. Дату церемонии прощания с артисткой объявят позже.
Майя Ивашкевич родилась 22 мая 1925 года. Ее актерская деятельность началась в Камерном театре под руководством Александра Таирова, затем она перешла в Московский театр им. Пушкина, а с 1960 года связала свою жизнь с Московским драматическим театром имени Н. В . Гоголя. За время работы в театре Ивашкевич приняла участие в десятке постановок. Она работала с такими режиссерами, как Борис Голубовский, Александр Дунаев, Сергей Яшин, Константин Богомолов и другие. Кроме того, она принимала участие в семи кинопроектах.
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