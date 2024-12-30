Названа причина смерти экс-игрока сборной РФ Бугаева

Экс-игрок сборной РФ Бугаев на СВО получил смертельное ранение в голову
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Экс-футболист Бугаев погиб на спецоперации после ранения в голову
Экс-футболист Бугаев погиб на спецоперации после ранения в голову Фото:

Бывший футболист, входивший в состав сборной РФ, Алексей Бугаев погиб в зоне проведения специальной военной операции вследствие осколочного ранения головы. Сообщается, что, кроме того, бывший футболист потерял руку. 

«В конце декабря семье сообщили, что Бугаев погиб. Экс-футболист получил осколочное ранение в голову, ему оторвало руку», — пишет telegram-канал Baza, ссылаясь на свои источники. О смерти Алексея Бугаева стало известно в 29 декабря 2024 года. 

Тело Бугаева пока невозможно забрать и передать родственникам, так как в районе его гибели продолжаются боевые действия, сообщил футбольный агент Антон Смирнов.

Алексей Бугаев заключил контракт с Минобороны в 2023 году ради помилования. В зону СВО он отправился из колонии, где отбывал наказание за сбыт наркотиков в особо крупном размере. 

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Бывший футболист, входивший в состав сборной РФ, Алексей Бугаев погиб в зоне проведения специальной военной операции вследствие осколочного ранения головы. Сообщается, что, кроме того, бывший футболист потерял руку.  «В конце декабря семье сообщили, что Бугаев погиб. Экс-футболист получил осколочное ранение в голову, ему оторвало руку», — пишет telegram-канал Baza, ссылаясь на свои источники. О смерти Алексея Бугаева стало известно в 29 декабря 2024 года.  Тело Бугаева пока невозможно забрать и передать родственникам, так как в районе его гибели продолжаются боевые действия, сообщил футбольный агент Антон Смирнов. Алексей Бугаев заключил контракт с Минобороны в 2023 году ради помилования. В зону СВО он отправился из колонии, где отбывал наказание за сбыт наркотиков в особо крупном размере. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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