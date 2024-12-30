Названа причина смерти экс-игрока сборной РФ Бугаева

Бывший футболист, входивший в состав сборной РФ, Алексей Бугаев погиб в зоне проведения специальной военной операции вследствие осколочного ранения головы. Сообщается, что, кроме того, бывший футболист потерял руку.
«В конце декабря семье сообщили, что Бугаев погиб. Экс-футболист получил осколочное ранение в голову, ему оторвало руку», — пишет telegram-канал Baza, ссылаясь на свои источники. О смерти Алексея Бугаева стало известно в 29 декабря 2024 года.
Тело Бугаева пока невозможно забрать и передать родственникам, так как в районе его гибели продолжаются боевые действия, сообщил футбольный агент Антон Смирнов.
Алексей Бугаев заключил контракт с Минобороны в 2023 году ради помилования. В зону СВО он отправился из колонии, где отбывал наказание за сбыт наркотиков в особо крупном размере.
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