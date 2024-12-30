В Грузии запатентовали Деда Мороза

Национальный центр интеллектуальной собственности Грузии («Грузпатент») официально зарегистрировал Деда Мороза в качестве интеллектуальной собственности страны. Об этом было объявлено в официальном сообщении «Грузпатента» в соцсетях.
«Дед Мороз как интеллектуальная собственность Грузии будет защищен 'Грузпатентом'», — уточняется в сообщении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признана в РФ экстремистской). В Грузии также подчеркнули. что желания в новогоднюю ночь сбываются, потому что и взрослые и дети верят в Деда Мороза.
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