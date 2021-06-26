Автоэксперт рассказал об изменениях в прохождении техосмотра в РФ

Отмена техосмотра при получении ОСАГО не приведет к полному отказу от него Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Технический осмотр транспортных средств в России никогда не отменят полностью. Об этом URA.RU заявил автоюрист и автоэксперт Юрий Панченко.

«Никто никогда не отменит техосмотр», — сказал в разговоре с URA.RU Панченко. Он отметил, что теперь первый техосмотр нужно будет проходить через 4 года после покупки нового автомобиля. Второй и последующие, до пятого, — еще через каждые 2 года, а далее уже ежегодно. Таковы правила, установленные федеральным законом «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Его новая редакция начинает действовать с 1 июля 2021 года.

Ранее депутаты Госдумы приняли решение отменить прохождение техосмотра автомобиля для получения страхового полиса ОСАГО. Такие изменения связаны с нехваткой пунктов техобслуживания.

В то же время, по мнению автоэксперта Вячеслава Субботина, техосмотр сам себя изжил. Он подчеркнул, что все изменения, связанные с техосмотром, никак не повлияют на безопасность движения и гибель людей на дорогах. По его словам, в данный момент на аварийность влияют такие факторы, как необорудованные обочины, невнимательность водителя, плохая видимость или нарушение Правил дорожного движения, а не техническое состояние автомобилей.