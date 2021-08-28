Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в самолете Москва—Геленджик

Об угрозе взрыва в самолете, летящем из Москвы, сообщили неизвестные Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Неизвестные заявили, что на борту самолета Москва—Геленджик может произойти взрыв. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источник.

«Поступило сообщение об угрозе взрыва самолета в аэропорту Домодедово. Он должен был вылететь в Геленджик», — передает ТАСС.

Корреспондент URA.RU попытался связаться с пресс-службой аэропорта Домодедово. Представили воздушной гавани не взяли трубку. В справочной Домодедово сообщили, что к ним не поступала информация о возможном взрыве.

Обновлено 13:55. Самолет Airbus A320 должен был вылететь в Геленджик в 11:25 по мск, уточняет ТАСС. В настоящее время борт задержан, его проверяют.