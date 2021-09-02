Представитель Путина признал рост инфляции

Дмитрий Песков подтвердил рост инфляции в России, но заявил, что ситуация под контролем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В правительстве РФ подтвердили рост инфляции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Тему инфляции президент держит на постоянном контроле, постоянно обсуждает ее с правительством. В силу целого ряда причин, связанных с кризисными условиями, инфляция действительно выросла. Но есть основания быть уверенными, что благодаря мерам Центробанка и правительства в обозримой перспективе инфляция вернется в изначально заданные рамки», — заявил Дмитрий Песков на брифинге.

Также пресс-секретарь заявил, что касаемо цен правительство энергично принимает меры. По его словам, полностью купировать рост цен нельзя из-за мировой динамики. «Россия, будучи участником мировых экономических процессов, не может оставаться полностью защищенной от мировой инфляции. Естественно мы испытываем на себе эти последствия. Но контрмеры, принимаемые правительством и Центробанком, позволяют надеяться, что удастся обеспечить макроэкономическую стабильность», — заключил Дмитрий Песков.

Ранее Росстат заявил, что за неделю в РФ увеличились потребительские цены. По данным Минэкономразвития, годовая инфляция увеличилась до 6,79%.