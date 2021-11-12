Перевозчики смогут отказывать россиянам в поездках из-за COVID

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Перевозчики вправе аннулировать билеты тех, кто нарушит законы о QR-кодах Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Перевозчики России смогут расторгать договоры с россиянами, которые нарушат положения законопроекта о введении QR-кодов в транспорте. Деньги в таких случаях будут возвращать в течение 30 дней. Об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

«Если гражданин не выполнил требование закона о QR-кодах, перевозчик может расторгнуть договор. Деньги возвращаются за 30 дней», — сказала Голикова на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «Россия-24».

Авиакомпании будут аннулировать билеты граждан в случае обнаружения у них недостоверных QR-кодов. По законопроекту, у них будет для этого 48 часов.

Ранее правительство России внесло в Госдуму ряд законопроектов, направленных на борьбу с COVID. Среди них — документы, которые определяют работу системы QR-кодов в транспорте, учреждениях культуры и непродовольственных магазинах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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