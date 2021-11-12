Перевозчики смогут отказывать россиянам в поездках из-за COVID

Перевозчики России смогут расторгать договоры с россиянами, которые нарушат положения законопроекта о введении QR-кодов в транспорте. Деньги в таких случаях будут возвращать в течение 30 дней. Об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.
«Если гражданин не выполнил требование закона о QR-кодах, перевозчик может расторгнуть договор. Деньги возвращаются за 30 дней», — сказала Голикова на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «Россия-24».
Авиакомпании будут аннулировать билеты граждан в случае обнаружения у них недостоверных QR-кодов. По законопроекту, у них будет для этого 48 часов.
Ранее правительство России внесло в Госдуму ряд законопроектов, направленных на борьбу с COVID. Среди них — документы, которые определяют работу системы QR-кодов в транспорте, учреждениях культуры и непродовольственных магазинах.
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