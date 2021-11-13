Немецкий журналист объяснил дождями разгром нацистов под Москвой

Немецкий обозреватель Флориан Штарк поднял тему факторов, благодаря которым гитлеровские войска были остановлены под Москвой в конце 1941 года. Раньше ряд публицистов и историков объясняли поражение вермахта морозами и снегопадами. Штарк же нашел новую погодную причину.
«Начались дожди, превратившие грунтовые воды в грязевые реки глубиной в метр», — указал он в своей статье в газете Die Welt. Кроме того, обозреватель не забыл упомянуть про проблемы с горючим и боеприпасами.
Штарк пишет, что пока немцы наступали глава СССР Иосиф Сталин устроил в Москве прием в честь американского олигарха Аверелла Гарримана и британского лорда Бивербрука. Подавали икру, дичь, жареных поросят, коньяк, водку, вино и мороженое. Вместе с тем, известно, что в ходе встречи Сталина с иностранными гостями обсуждались вопросы ленд-лиза — поставок в СССР военного и гражданского имущества из Британии и США.
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