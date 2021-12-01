01 декабря 2021

В Подмосковье старшеклассник умер во время итогового сочинения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первые экзамены в рамках основного периода сдачи ЕГЭ. Екатеринбург, учебный класс, егэ, экзамен, школьный класс, парта, школа, единый государственный экзамен, школьная парта
По информации источника, у одиннадцатиклассника оторвался тромб Фото:

Во время проведения итогового сочинения в средней школе №25 в подмосковных Люберцах умер старшеклассник. Об этом сообщает источник РИА «Новости».

«Ученик на итоговом сочинении в аудитории потерял сознание. По предварительному диагнозу медиков, у него оторвался тромб», — заявил собеседник агентства.

Telegram-канал «Москвач» опубликовал кадры с камер в аудитории, на которых видно, как одиннадцатиклассник упал со стула и стал терять сознание. Учительница, находившаяся в кабинете, принесла ему, предположительно, нашатырный спирт, затем видео обрывается.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...