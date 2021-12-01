В Подмосковье старшеклассник умер во время итогового сочинения

Во время проведения итогового сочинения в средней школе №25 в подмосковных Люберцах умер старшеклассник. Об этом сообщает источник РИА «Новости».
«Ученик на итоговом сочинении в аудитории потерял сознание. По предварительному диагнозу медиков, у него оторвался тромб», — заявил собеседник агентства.
Telegram-канал «Москвач» опубликовал кадры с камер в аудитории, на которых видно, как одиннадцатиклассник упал со стула и стал терять сознание. Учительница, находившаяся в кабинете, принесла ему, предположительно, нашатырный спирт, затем видео обрывается.
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