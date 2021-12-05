Скончался основатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн

Марк Рудинштейн скончался на 76-м году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Скончался создатель и продюсер кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн. Об этом сообщила его супруга Наталья. Продюсер умер в возрасте 75 лет.

«Да, Марк умер. Спасибо за соболезнования. Говорить нет сил», — цитирует РИА «Новости» Наталью Рудинштейн.

Ранее СМИ сообщили, что продюсера доставили в одну из московских клиник с сердечным приступом. Он находился в предкоматозном состоянии.

Марк Рудинштейн — советский и российский продюсер, актер и кинокритик. Он был основателем кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик», а также организатором премии «Золотой овен». В 2003 году продюсер был удостоен звания Заслуженный работник культуры РФ. В 2000 году Рудинштейн получил золотую медаль ЮНЕСКО имени Федерико Феллини «За вклад в развитие национального кино».