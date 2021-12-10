Пользователи соцсетей возмутились из-за высказывания первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова о том, что в России может начаться новая волна инфляции. Они недовольны тем, что цены растут, а зарплаты не поднимаются так же быстро.
По словам Белоусова, сейчас идет вторая инфляционная волна и возможна третья в 2022 году. Это связано с ростом цен на продовольствие, сказал он. Пользователи социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram возмутились после заявления вице-премьера.
Комментаторы обратили внимание на несоответствие роста зарплат и роста цен
Скриншот «ВКонтакте»
… другие согласились с этим мнением
Скриншот «ВКонтакте»
Продавец супермаркета рассказала, как выросли цены
Скриншот Telegram
В соцсетях считают, что власти РФ должны остановить инфляцию
Скриншот «ВКонтакте»
Пользователи сыронизировали по этому поводу
Скриншот «ВКонтакте»
Россияне считают, что уже пора делать запасы продуктов
Пользователи соцсетей возмутились из-за высказывания первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова о том, что в России может начаться новая волна инфляции. Они недовольны тем, что цены растут, а зарплаты не поднимаются так же быстро. По словам Белоусова, сейчас идет вторая инфляционная волна и возможна третья в 2022 году. Это связано с ростом цен на продовольствие, сказал он. Пользователи социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram возмутились после заявления вице-премьера.