В соцсетях возмутились из-за заявления о новой волне инфляции. «Издеваются над людьми»

10 декабря 2021 в 22:58 Размер текста - 17 +

В соцсетях обсудили рост цен в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пользователи соцсетей возмутились из-за высказывания первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова о том, что в России может начаться новая волна инфляции. Они недовольны тем, что цены растут, а зарплаты не поднимаются так же быстро. По словам Белоусова, сейчас идет вторая инфляционная волна и возможна третья в 2022 году. Это связано с ростом цен на продовольствие, сказал он. Пользователи социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram возмутились после заявления вице-премьера. Комментаторы обратили внимание на несоответствие роста зарплат и роста цен Скриншот «ВКонтакте» … другие согласились с этим мнением Скриншот «ВКонтакте» Продавец супермаркета рассказала, как выросли цены Скриншот Telegram В соцсетях считают, что власти РФ должны остановить инфляцию Скриншот «ВКонтакте» Пользователи сыронизировали по этому поводу Скриншот «ВКонтакте» Россияне считают, что уже пора делать запасы продуктов Скриншот «ВКонтакте» В соцсетях запутались в волнах инфляции Скриншот «ВКонтакте» … и пошутили по этому поводу Скриншот Telegram Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пользователи соцсетей возмутились из-за высказывания первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова о том, что в России может начаться новая волна инфляции. Они недовольны тем, что цены растут, а зарплаты не поднимаются так же быстро. По словам Белоусова, сейчас идет вторая инфляционная волна и возможна третья в 2022 году. Это связано с ростом цен на продовольствие, сказал он. Пользователи социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram возмутились после заявления вице-премьера.