В соцсетях возмутились из-за заявления о новой волне инфляции. «Издеваются над людьми»

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Продукты. Цены. магазин Проспект. Челябинск., продукты, цены, супермаркет, магазин
В соцсетях обсудили рост цен в России Фото:

Пользователи соцсетей возмутились из-за высказывания первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова о том, что в России может начаться новая волна инфляции. Они недовольны тем, что цены растут, а зарплаты не поднимаются так же быстро.

По словам Белоусова, сейчас идет вторая инфляционная волна и возможна третья в 2022 году. Это связано с ростом цен на продовольствие, сказал он. Пользователи социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram возмутились после заявления вице-премьера.

Комментаторы обратили внимание на несоответствие роста зарплат и роста цен
… другие согласились с этим мнением
Продавец супермаркета рассказала, как выросли цены
В соцсетях считают, что власти РФ должны остановить инфляцию
Пользователи сыронизировали по этому поводу
Россияне считают, что уже пора делать запасы продуктов
В соцсетях запутались в волнах инфляции
… и пошутили по этому поводу

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Пользователи соцсетей возмутились из-за высказывания первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова о том, что в России может начаться новая волна инфляции. Они недовольны тем, что цены растут, а зарплаты не поднимаются так же быстро. По словам Белоусова, сейчас идет вторая инфляционная волна и возможна третья в 2022 году. Это связано с ростом цен на продовольствие, сказал он. Пользователи социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram возмутились после заявления вице-премьера.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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