В школе на Урале, где педагог ударила ребенка, проведут проверку

Детский омбудсмен найдет виновных в инциденте с пощечиной от учителя ребенку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков не исключил «провокации» в истории с учителем, давшим пощечину школьнику в Березовском. По его словам, 20 декабря начнется полноценная проверка по факту инцидента.

«С понедельника начнем заниматься, мои специалисты уже на контакте с людьми. Здесь проблема многофакторная и многослойная. Кажется, что такие действия ученика направлены в адрес педагога, но они могут носить очень деструктивный характер и в отношении самого ребенка. Не всегда это связано только со школой», — сказал Мороков в разговоре с «Говорит Москва».

Детский омбудсмен считает, что конфликт назревал давно, но истинные причины случившегося будут установлены позже. По его словам, учительница не имела права поднимать руку на ребенка.

Инцидент произошел 19 декабря в школе №2 города Березовского в Свердловской области. Учительница порвала тетрадь ученика шестого класса и дала ему пощечину, передает VSE24.ru. По словам одноклассников, ученик сидел в телефоне во время урока, не выполнил указания педагога и обратился к ней на «ты», уточняет MK.RU .