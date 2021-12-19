За отказ от вакцинации следует ввести административное наказание, считает Осипов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Забайкальский губернатор Александр Осипов выступил с инициативой ввести административные штрафы для россиян, которые отказываются пройти вакцинацию от COVID-19. Таким образом губернатор хочет повысить количество привитых в регионе.

«Надо обеспечивать хотя бы административными способами исполнение этой вакцинации. Ну мы „держать вдвоем, а третий будет колоть“ — до такого точно не имеем права дойти. Но человек должен понимать, что он несет какую-то ответственность. И (нужно — прим. URA.RU) хотя бы административные штрафы вводить», заявил Осипов в эфире «Вестей недели».

Ранее губернатор Забайкальского края заявил, что нужно использовать любые методы для увеличения темпов вакцинации. Он предложил делать подомовые обходы.