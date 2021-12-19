19 декабря 2021

Губернатор Забайкалья предложил штрафы за отказ прививаться. «Мы хотим опустынивания этой земли?»

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Премия ЭИСИ 2019. Москва, осипов александр
За отказ от вакцинации следует ввести административное наказание, считает Осипов Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Забайкальский губернатор Александр Осипов выступил с инициативой ввести административные штрафы для россиян, которые отказываются пройти вакцинацию от COVID-19. Таким образом губернатор хочет повысить количество привитых в регионе.

«Надо обеспечивать хотя бы административными способами исполнение этой вакцинации. Ну мы „держать вдвоем, а третий будет колоть“ — до такого точно не имеем права дойти. Но человек должен понимать, что он несет какую-то ответственность. И (нужно — прим. URA.RU) хотя бы административные штрафы вводить», заявил Осипов в эфире «Вестей недели».

Ранее губернатор Забайкальского края заявил, что нужно использовать любые методы для увеличения темпов вакцинации. Он предложил делать подомовые обходы.

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Забайкальский губернатор Александр Осипов выступил с инициативой ввести административные штрафы для россиян, которые отказываются пройти вакцинацию от COVID-19. Таким образом губернатор хочет повысить количество привитых в регионе. «Надо обеспечивать хотя бы административными способами исполнение этой вакцинации. Ну мы „держать вдвоем, а третий будет колоть“ — до такого точно не имеем права дойти. Но человек должен понимать, что он несет какую-то ответственность. И (нужно — прим. URA.RU) хотя бы административные штрафы вводить», заявил Осипов в эфире «Вестей недели». Ранее губернатор Забайкальского края заявил, что нужно использовать любые методы для увеличения темпов вакцинации. Он предложил делать подомовые обходы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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