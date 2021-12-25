В России по-другому будут индексировать маткапитал Фото: Александр Мамаев © URA.RU

С 1 января 2022 года вырастет сумма материнского капитала и выплат на детей до трех лет, а пенсию по инвалидности будут начислять без заявления. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

С 1 января в России увеличится сумма ежемесячного пособия на первого и второго ребенка до трех лет. Размер выплаты будет составлять один прожиточный минимум на тот год, когда семья обратилась для получения денег. Также увеличится количество россиян, которые смогут получать пособие, сообщил в своем telegram-канале Вячеслав Володин;

Будет запрещена работа зоотеатров, цирков, зоопарков, дельфинариев и океанариумов без лицензии. Изменения вступят в силу с 1 января;

Маткапитал будут индексировать по фактической, а не по прогнозной инфляции. Поэтому сумма выплаты увеличится, ее ежегодно будут пересматривать 1 февраля;

Центробанк сможет ограничивать выдачу кредитов банками и займов микрофинансовыми организациями. Регулятор будет устанавливать максимально допустимую долю кредитов, закон вступит в силу с 1 января;

Россиян будут информировать о мерах соцподдержки во время личного посещения органов власти и местного самоуправления, а также специализированных организаций и МФЦ. Сейчас об этом можно узнать через портал «Госуслуги» и по бесплатному номеру;

Начнет действовать налоговый вычет за занятия спортом. Россияне смогут вернуть часть денег, которые потратят на физкультурно-оздоровительные услуги. Это будет применимо к доходам, которые получены с 1 января 2022 года;

Пенсию по инвалидности и по предложению органов службы занятости будут назначать без заявления. Также это коснется социальных доплат к пенсии. В Пенсионном фонде будут раз в три года сообщать женщинам старше 40 лет и мужчинам старше 45 лет о формировании их пенсий;

Граждане РФ смогут отказаться от идентификации или аутентификации с использованием его биометрических данных. Это не может стать основанием для отказа в обслуживании или оказании государственных и муниципальных услуг;

С 1 января начнет действовать закон о «приземлении IT-гигантов». Иностранные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей обяжут открыть в РФ филиал, представительство или уполномоченное юрлицо;

Вызов экстренных служб по номеру 112 будет действовать по всей стране. Раньше система работала не во всех регионах. Нововведение поможет скоординировать работу экстренных служб. Звонки будут бесплатными;

Ранее URA.RU уже сообщало об изменениях, которые начнут действовать с 2022 года. Автомобилистов и мотоциклистов освободят от техосмотра. Больничные будут оформлять только в электронном виде. С 1 февраля в общественных местах введут QR-коды.