В России в 2022 введут новые налоги и выплаты Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Россиян с 1 января 2022 года в силу вступают новые законы и поправки в старые. URA.RU собрало самые важные изменения, которые коснутся россиян в грядущем году.

С 1 января 2022 года автомобилистам и мотоциклистам больше не нужно будет проходить техосмотр и получать диагностическую карту, чтобы оформить полис ОСАГО и выехать на дорогу. Обязательный техосмотр нужно будет проходить только при постановке автомобиля на учет, смене владельца или внесении изменений в конструкцию машин и мотоциклов старше четырех лет.

С 2022 года больничные будут только электронными. Документ нового формата врачи будут подписывать электронной подписью и отправлять в Фонд социального страхования. Поскольку с 1 января все работодатели должны будут подключиться к системе электронного документооборота ФСС, общаться фонд с работодателем сможет напрямую.

Закон о выплате НДФЛ с процентов по вкладам действует уже год, однако в 2022 россиянам впервые придется его заплатить — налоговые извещения придут по итогам 2021 года. НДФЛ облагается не весь доход, который вы получили: остается минимум, который налоговая не трогает.

С 1 февраля в общественных местах введут QR-коды. Документ предполагает, что COVID-free станут места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли.

За фитнес и спорт можно будет получить налоговый вычет. Он будет применяться к суммам, потраченным с 1 января 2022 года. То есть сам вычет вы сможете получить в 2023 году, но чеки и договоры пора начинать собирать. Получить вычет можно будет не только на себя, но и на детей до 18 лет. Это означает, что максимальная сумма вычета составит 15,6 тысячи рублей.