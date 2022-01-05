Какие новые автомобили выйдут на российский рынок в 2022 году

В 2022 году в России должна появится обновленная Lada Vesta Фото: Анна Майорова © URA.RU

В 2022 году в мире ожидается множество автомобильных новинок, часть и которых можно будет увидеть на отечественном рынке. Россиян ждут кроссоверы, электромобили, машины бюджетного сектора и обновленная Lada.

«Наибольшее количество новых моделей выйдет у концерна Audi. В первом квартале 2022 года ожидается выход хэтчбек RS3 нового поколения. Чуть позже должны появится кроссоверы RS Q3 — обычный и в купеобразной версии Sportback. Также в Россию придет рестайлинговый Audi A8», — сообщает Autonews.

Также новинки готовит другой немецкий концерт BMW. Главным ньюсмейкером должен стать кроссовер iX, стоимость от 8,5 млн рублей. Второй новинкой станет BMW i4, работающий целиком на батарейках. Новинки на российский рынок подготовили сразу три китайских автомобильных концерна. Марки Changan, Chery и Geely в сумме выпустят более 10 новых автомобилей, а также один электромобиль.

Новые премиальные автомобили выпустят Infiniti и Jeep, а также Land Rover, который намерен выпустить кроссовер пятого поколения. В России тоже не обойдутся без новинок. В 2022 году должна появиться обновленная Lada Vesta. Россиян также ждут новинки от концернов Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault, Skoda и Subaru.

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