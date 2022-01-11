Миротворцы ОДКБ взяли под охрану еще пять объектов в Казахстане

12 января 2022 в 01:23 Размер текста - 17 +

Миротворцы ОДКБ взяли под охрану пять значимых объектов в Казахстане Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Командование миротворцов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вместе с Минобороной Казахстана взяли под охрану еще пять социально значимых объектов на территории Казахстана. Об этом заявил командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ, генерал-полковник Андрей Сердюков. «За последние сутки подразделения миротворцев ОДКБ взяли еще пять социально значимых объектов под охрану», — сказал генерал-полковник Андрей Сердюков. Об этом написали РБК со ссылкой на пресс-службу Минобороны. Сердюков добавил, что в стране «разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны». По его словам, оперативное развертывание миротворцев ОДКБ позволило казахстанским правоохранительным органам стабилизировать обстановку в Казахстане. Беспорядки в Казахстане начались 2 января. Люди вышли на митинги из-за резко подскочивших цен на сжиженный газ. Народ стал захватывать ряд госучреждений. Сотни силовиков пострадали по вине протестующих, известно о нескольких случаях гибели. В ходе патрулирования было обнаружено тело обезглавленного силовика. По данным СМИ, это может говорить о вмешательстве в протесты террористических организаций. В пресс-службе МВД Казахстана рассказали, что по всей стране были задержаны почти 10 000 человек. Президент Касым-Жомарт Токаев запросил помощь у стран ОДКБ. Миротворцы из нескольких стран отправились в Казахстан для помощи гражданам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Командование миротворцов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вместе с Минобороной Казахстана взяли под охрану еще пять социально значимых объектов на территории Казахстана. Об этом заявил командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ, генерал-полковник Андрей Сердюков. «За последние сутки подразделения миротворцев ОДКБ взяли еще пять социально значимых объектов под охрану», — сказал генерал-полковник Андрей Сердюков. Об этом написали РБК со ссылкой на пресс-службу Минобороны. Сердюков добавил, что в стране «разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны». По его словам, оперативное развертывание миротворцев ОДКБ позволило казахстанским правоохранительным органам стабилизировать обстановку в Казахстане. Беспорядки в Казахстане начались 2 января. Люди вышли на митинги из-за резко подскочивших цен на сжиженный газ. Народ стал захватывать ряд госучреждений. Сотни силовиков пострадали по вине протестующих, известно о нескольких случаях гибели. В ходе патрулирования было обнаружено тело обезглавленного силовика. По данным СМИ, это может говорить о вмешательстве в протесты террористических организаций. В пресс-службе МВД Казахстана рассказали, что по всей стране были задержаны почти 10 000 человек. Президент Касым-Жомарт Токаев запросил помощь у стран ОДКБ. Миротворцы из нескольких стран отправились в Казахстан для помощи гражданам.