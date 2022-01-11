11 января 2022

Миротворцы ОДКБ взяли под охрану еще пять объектов в Казахстане

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Митинг в поддержку оппозиции. Москва, силовики, митинг, полиция, омон
Миротворцы ОДКБ взяли под охрану пять значимых объектов в Казахстане Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Командование миротворцов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вместе с Минобороной Казахстана взяли под охрану еще пять социально значимых объектов на территории Казахстана. Об этом заявил командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ, генерал-полковник Андрей Сердюков.

«За последние сутки подразделения миротворцев ОДКБ взяли еще пять социально значимых объектов под охрану», — сказал генерал-полковник Андрей Сердюков. Об этом написали РБК со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Сердюков добавил, что в стране «разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны». По его словам, оперативное развертывание миротворцев ОДКБ позволило казахстанским правоохранительным органам стабилизировать обстановку в Казахстане.

Беспорядки в Казахстане начались 2 января. Люди вышли на митинги из-за резко подскочивших цен на сжиженный газ. Народ стал захватывать ряд госучреждений. Сотни силовиков пострадали по вине протестующих, известно о нескольких случаях гибели. В ходе патрулирования было обнаружено тело обезглавленного силовика. По данным СМИ, это может говорить о вмешательстве в протесты террористических организаций. В пресс-службе МВД Казахстана рассказали, что по всей стране были задержаны почти 10 000 человек. Президент Касым-Жомарт Токаев запросил помощь у стран ОДКБ. Миротворцы из нескольких стран отправились в Казахстан для помощи гражданам.

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Командование миротворцов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вместе с Минобороной Казахстана взяли под охрану еще пять социально значимых объектов на территории Казахстана. Об этом заявил командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ, генерал-полковник Андрей Сердюков. «За последние сутки подразделения миротворцев ОДКБ взяли еще пять социально значимых объектов под охрану», — сказал генерал-полковник Андрей Сердюков. Об этом написали РБК со ссылкой на пресс-службу Минобороны. Сердюков добавил, что в стране «разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны». По его словам, оперативное развертывание миротворцев ОДКБ позволило казахстанским правоохранительным органам стабилизировать обстановку в Казахстане. Беспорядки в Казахстане начались 2 января. Люди вышли на митинги из-за резко подскочивших цен на сжиженный газ. Народ стал захватывать ряд госучреждений. Сотни силовиков пострадали по вине протестующих, известно о нескольких случаях гибели. В ходе патрулирования было обнаружено тело обезглавленного силовика. По данным СМИ, это может говорить о вмешательстве в протесты террористических организаций. В пресс-службе МВД Казахстана рассказали, что по всей стране были задержаны почти 10 000 человек. Президент Касым-Жомарт Токаев запросил помощь у стран ОДКБ. Миротворцы из нескольких стран отправились в Казахстан для помощи гражданам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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