Путин намерен укрепить «русский мир»

Миссия русских людей заключается в укреплении и развитии «русского мира». Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения высших государственных наград в Кремле. Трансляция церемонии шла на телеканале «Россия 24».
«Я могу сказать, что „русский мир“, как и вся наша страна, является многоконфессиональным, многонациональным. Это многоликий, огромный „русский мир“. Не мы его создавали, но наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира», — сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что национальной идеей России является патриотизм, пишет RT. «Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед. А это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое», — отметил Путин.
Миссия русских людей заключается в укреплении и развитии «русского мира». Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения высших государственных наград в Кремле. Трансляция церемонии шла на телеканале «Россия 24». «Я могу сказать, что „русский мир“, как и вся наша страна, является многоконфессиональным, многонациональным. Это многоликий, огромный „русский мир“. Не мы его создавали, но наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира», — сказал Путин. Ранее Путин заявил, что национальной идеей России является патриотизм, пишет RT. «Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед. А это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое», — отметил Путин.