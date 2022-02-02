Путин намерен укрепить «русский мир»

02 февраля 2022 в 17:34 Размер текста - 17 +

«Русский мир» необходимо делать привлекательным для иностранцев, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Миссия русских людей заключается в укреплении и развитии «русского мира». Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения высших государственных наград в Кремле. Трансляция церемонии шла на телеканале «Россия 24». «Я могу сказать, что „русский мир“, как и вся наша страна, является многоконфессиональным, многонациональным. Это многоликий, огромный „русский мир“. Не мы его создавали, но наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира», — сказал Путин. Ранее Путин заявил, что национальной идеей России является патриотизм, пишет RT. «Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед. А это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое», — отметил Путин. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Миссия русских людей заключается в укреплении и развитии «русского мира». Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения высших государственных наград в Кремле. Трансляция церемонии шла на телеканале «Россия 24». «Я могу сказать, что „русский мир“, как и вся наша страна, является многоконфессиональным, многонациональным. Это многоликий, огромный „русский мир“. Не мы его создавали, но наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира», — сказал Путин. Ранее Путин заявил, что национальной идеей России является патриотизм, пишет RT. «Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед. А это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое», — отметил Путин.