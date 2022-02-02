Путин намерен укрепить «русский мир»

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
«Русский мир» необходимо делать привлекательным для иностранцев, заявил Владимир Путин Фото:

Миссия русских людей заключается в укреплении и развитии «русского мира». Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения высших государственных наград в Кремле. Трансляция церемонии шла на телеканале «Россия 24».

«Я могу сказать, что „русский мир“, как и вся наша страна, является многоконфессиональным, многонациональным. Это многоликий, огромный „русский мир“. Не мы его создавали, но наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира», — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что национальной идеей России является патриотизм, пишет RT. «Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед. А это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое», — отметил Путин.

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Миссия русских людей заключается в укреплении и развитии «русского мира». Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения высших государственных наград в Кремле. Трансляция церемонии шла на телеканале «Россия 24». «Я могу сказать, что „русский мир“, как и вся наша страна, является многоконфессиональным, многонациональным. Это многоликий, огромный „русский мир“. Не мы его создавали, но наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира», — сказал Путин. Ранее Путин заявил, что национальной идеей России является патриотизм, пишет RT. «Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед. А это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое», — отметил Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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