Пушков рассказал, как Госдеп США «вешает лапшу» про россиян

06 февраля 2022 в 12:38 Размер текста - 17 +

Пушков отметил, что у США, как всегда, нет доказательств планов РФ напасть на Украину Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Сенатор Алексей Пушков раскритиковал Госдеп за призыв «поверить США на слово» о планах России снять фейковое видео про нападение Украины. При этом он похвалил журналиста Associated Press Мэтта Ли, который отказался доверять словам американских властей. «Какое прелестное и трогательное предложение! Не удивительно, что корреспондент „Ассошиейтед пресс“ Мэтт Ли позволил себе не поверить очередной „лапше“ про русских на брифинге Госдепа», — написал Пушков в своем telegram-канале. Пушков напомнил о «зариновой атаке» в сирийской Думе, которая на деле оказалась постановкой «Белых касок». По его словам, распространение фейковой информации финансировали спецслужбы Великобритании и США. Сенатор отметил, что в данном случае журналист хотел всего лишь доказательств, но их вновь не последовало. Ранее издание The Washington Post опубликовало «карту» вторжения России на Украину. По данным СМИ, Россия хочет инсценировать нападение на жителей Донбасса, а затем вторгнуться на Украину. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал Госдеп за призыв «поверить США на слово» о планах России снять фейковое видео про нападение Украины. При этом он похвалил журналиста Associated Press Мэтта Ли, который отказался доверять словам американских властей. «Какое прелестное и трогательное предложение! Не удивительно, что корреспондент „Ассошиейтед пресс“ Мэтт Ли позволил себе не поверить очередной „лапше“ про русских на брифинге Госдепа», — написал Пушков в своем telegram-канале. Пушков напомнил о «зариновой атаке» в сирийской Думе, которая на деле оказалась постановкой «Белых касок». По его словам, распространение фейковой информации финансировали спецслужбы Великобритании и США. Сенатор отметил, что в данном случае журналист хотел всего лишь доказательств, но их вновь не последовало. Ранее издание The Washington Post опубликовало «карту» вторжения России на Украину. По данным СМИ, Россия хочет инсценировать нападение на жителей Донбасса, а затем вторгнуться на Украину.