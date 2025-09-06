Кадыров рассказал, где мечтает побывать

Кадыров сообщил, что еще не был в селе Харкарой в Чечне
Кадыров хочет показать туристам все богатства Чечни
Кадыров хочет показать туристам все богатства Чечни Фото:

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что еще ни разу не посещал село Харкарой, расположенное в горах Веденского района. Он выразил желание открыть путешественникам все красоты Чечни.

«Как раз сегодня я проложил у себя в голове маршрут в Харкарой — местность в горах Веденского района, где я ещё не был», — передает слова Кадырова РИА Новости. Это заявление прозвучало в ответ на вопрос о любимых местах для отдыха в регионе.

Кадыров подчеркнул, что стремится открыть всю Чеченскую Республику для путешественников, демонстрируя ее природные и культурные богатства. Он отметил, что такие места, как Харкарой, могут стать перспективными точками притяжения для туристов.

