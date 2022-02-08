В ЛНР заявили о переброске в Донбасс британских спецназовцев

Великобритания отправила спецназ для помощи Украине Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Великобритания перебросила в Донбасс своих спецназовцев. Об этом сообщили в Луганской народной республике (ЛНР).

«Великобританией официально заявляется, что эти военнослужащие являются инструкторами и будут якобы готовить украинскую армию. Нашей агентурной разведкой получены достоверные сведения, что британские спецназовцы прибыли в составе штатных подразделений и могут выполнять задачи по проведению разведывательно-диверсионных действий», — сообщается в официальном telegram-канале народной милиции ЛНР. В милиции также заявили, что Украина продолжает подготовку агрессии в отношении народных республик.

Ранее британское издание Mirror со ссылкой на источник сообщило, что Лондон отправил на Украину более 100 бойцов элитного спецназа. Их отправили для помощи украинским военным. Они обучат армию борьбе с повстанцами, диверсиям и снайперской стрельбе, передает RT.