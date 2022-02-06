Британия отправила на Украину спецназовцев элитного подразделения

Британские спецназовцы будут обучать украинцев диверсиям Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Британия отравила на Украину более 100 бойцов элитного британского спецназа. Они выступят в качестве военных советников, сообщает британское издание Mirror со ссылкой на источник.

«Спецназ Великобритании был переброшен в регион, чтобы помочь и дать совет украинским военным. У них широкий набор навыков, которые, несомненно, будут очень полезны украинским силам», — передает газета.

В качестве военных советников на Украине работают отборные подразделения Специального разведывательного полка и Группы поддержки спецназа. Они обучают украинский спецназ тактике борьбы с повстанцами, снайперской стрельбе и диверсиям. Также порядка 1500 британских военнослужащих базируются в Эстонии на границе с Россией.

Ранее издание сообщало, что Великобритания намерена направить на Украину до 600 военнослужащих из-за опасения агрессии со стороны России. Речь шла о переброске сотен парашютистов при поддержке артиллерийских подразделений.