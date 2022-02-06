Британия отправила на Украину спецназовцев элитного подразделения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, спецназ украины
Британские спецназовцы будут обучать украинцев диверсиям Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Британия отравила на Украину более 100 бойцов элитного британского спецназа. Они выступят в качестве военных советников, сообщает британское издание Mirror со ссылкой на источник.

«Спецназ Великобритании был переброшен в регион, чтобы помочь и дать совет украинским военным. У них широкий набор навыков, которые, несомненно, будут очень полезны украинским силам», — передает газета.

В качестве военных советников на Украине работают отборные подразделения Специального разведывательного полка и Группы поддержки спецназа. Они обучают украинский спецназ тактике борьбы с повстанцами, снайперской стрельбе и диверсиям. Также порядка 1500 британских военнослужащих базируются в Эстонии на границе с Россией.

Ранее издание сообщало, что Великобритания намерена направить на Украину до 600 военнослужащих из-за опасения агрессии со стороны России. Речь шла о переброске сотен парашютистов при поддержке артиллерийских подразделений.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Британия отравила на Украину более 100 бойцов элитного британского спецназа. Они выступят в качестве военных советников, сообщает британское издание Mirror со ссылкой на источник. «Спецназ Великобритании был переброшен в регион, чтобы помочь и дать совет украинским военным. У них широкий набор навыков, которые, несомненно, будут очень полезны украинским силам», — передает газета. В качестве военных советников на Украине работают отборные подразделения Специального разведывательного полка и Группы поддержки спецназа. Они обучают украинский спецназ тактике борьбы с повстанцами, снайперской стрельбе и диверсиям. Также порядка 1500 британских военнослужащих базируются в Эстонии на границе с Россией. Ранее издание сообщало, что Великобритания намерена направить на Украину до 600 военнослужащих из-за опасения агрессии со стороны России. Речь шла о переброске сотен парашютистов при поддержке артиллерийских подразделений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...