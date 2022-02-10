Россия проиграла Швейцарии в матче по керлингу на Олимпиаде

11 февраля 2022 в 08:58 Размер текста - 17 +

Встреча сборных ОКР и Швейцарии закончилась со счетом 3:6 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Российские спортсмены проиграли соперникам из Швейцарии в групповом этапе по керлингу среди мужчин на зимней Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает Олимпийский комитет России. Матч завершился со счетом 3:6 в пользу швейцарцев. «К сожалению, уступаем. Матч завершен. Счет 3:6», — рассказал Олимпийский комитет РФ в своем telegram-канале. Групповой этап по керлингу продолжается. В пятницу, 11 февраля, сборная ОКР выступит против команды Дании. Также продолжится женский круговой турнир, в котором российские керлингистски встретятся с соперницами из Швейцарии. Ранее мужская сборная ОКР по керлингу обыграла команду Китая со счетом 7:4. Россияне в девятом энде смогли взять четыре камня, передает RT. Это первая победа сборной ОКР в керлинге на Олимпиаде в Пекине. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские спортсмены проиграли соперникам из Швейцарии в групповом этапе по керлингу среди мужчин на зимней Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает Олимпийский комитет России. Матч завершился со счетом 3:6 в пользу швейцарцев. «К сожалению, уступаем. Матч завершен. Счет 3:6», — рассказал Олимпийский комитет РФ в своем telegram-канале. Групповой этап по керлингу продолжается. В пятницу, 11 февраля, сборная ОКР выступит против команды Дании. Также продолжится женский круговой турнир, в котором российские керлингистски встретятся с соперницами из Швейцарии. Ранее мужская сборная ОКР по керлингу обыграла команду Китая со счетом 7:4. Россияне в девятом энде смогли взять четыре камня, передает RT. Это первая победа сборной ОКР в керлинге на Олимпиаде в Пекине.