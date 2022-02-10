Россия проиграла Швейцарии в матче по керлингу на Олимпиаде

Российские спортсмены проиграли соперникам из Швейцарии в групповом этапе по керлингу среди мужчин на зимней Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает Олимпийский комитет России. Матч завершился со счетом 3:6 в пользу швейцарцев.
«К сожалению, уступаем. Матч завершен. Счет 3:6», — рассказал Олимпийский комитет РФ в своем telegram-канале.
Групповой этап по керлингу продолжается. В пятницу, 11 февраля, сборная ОКР выступит против команды Дании. Также продолжится женский круговой турнир, в котором российские керлингистски встретятся с соперницами из Швейцарии.
Ранее мужская сборная ОКР по керлингу обыграла команду Китая со счетом 7:4. Россияне в девятом энде смогли взять четыре камня, передает RT. Это первая победа сборной ОКР в керлинге на Олимпиаде в Пекине.
Российские спортсмены проиграли соперникам из Швейцарии в групповом этапе по керлингу среди мужчин на зимней Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает Олимпийский комитет России. Матч завершился со счетом 3:6 в пользу швейцарцев. «К сожалению, уступаем. Матч завершен. Счет 3:6», — рассказал Олимпийский комитет РФ в своем telegram-канале. Групповой этап по керлингу продолжается. В пятницу, 11 февраля, сборная ОКР выступит против команды Дании. Также продолжится женский круговой турнир, в котором российские керлингистски встретятся с соперницами из Швейцарии. Ранее мужская сборная ОКР по керлингу обыграла команду Китая со счетом 7:4. Россияне в девятом энде смогли взять четыре камня, передает RT. Это первая победа сборной ОКР в керлинге на Олимпиаде в Пекине.