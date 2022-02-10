10 февраля 2022

Россия проиграла Швейцарии в матче по керлингу на Олимпиаде

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Тренировка сборной Свердловской области по керлингу в Екатеринбург-ЭКСПО, керлинг
Встреча сборных ОКР и Швейцарии закончилась со счетом 3:6 Фото:
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Олимпийские игры-2022 в Пекине

Российские спортсмены проиграли соперникам из Швейцарии в групповом этапе по керлингу среди мужчин на зимней Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает Олимпийский комитет России. Матч завершился со счетом 3:6 в пользу швейцарцев.

«К сожалению, уступаем. Матч завершен. Счет 3:6», — рассказал Олимпийский комитет РФ в своем telegram-канале.

Групповой этап по керлингу продолжается. В пятницу, 11 февраля, сборная ОКР выступит против команды Дании. Также продолжится женский круговой турнир, в котором российские керлингистски встретятся с соперницами из Швейцарии.

Ранее мужская сборная ОКР по керлингу обыграла команду Китая со счетом 7:4. Россияне в девятом энде смогли взять четыре камня, передает RT. Это первая победа сборной ОКР в керлинге на Олимпиаде в Пекине.

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Российские спортсмены проиграли соперникам из Швейцарии в групповом этапе по керлингу среди мужчин на зимней Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает Олимпийский комитет России. Матч завершился со счетом 3:6 в пользу швейцарцев. «К сожалению, уступаем. Матч завершен. Счет 3:6», — рассказал Олимпийский комитет РФ в своем telegram-канале. Групповой этап по керлингу продолжается. В пятницу, 11 февраля, сборная ОКР выступит против команды Дании. Также продолжится женский круговой турнир, в котором российские керлингистски встретятся с соперницами из Швейцарии. Ранее мужская сборная ОКР по керлингу обыграла команду Китая со счетом 7:4. Россияне в девятом энде смогли взять четыре камня, передает RT. Это первая победа сборной ОКР в керлинге на Олимпиаде в Пекине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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