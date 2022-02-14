Госдума рассмотрит новые правила получения гражданства РФ детям

14 февраля 2022 в 16:51 Размер текста - 17 +

В Госдуме предложили отменить одну из действующих норм в части получения гражданства детям Фото: Александр Мамаев © URA.RU В России могут ввести новые правила получения гражданства детям, рожденным за рубежом. Если такой закон будет принят, родитель-иностранец может не давать согласие на гражданство России у ребенка. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин во время обсуждения законопроекта, в котором содержится данная норма. «В новый законопроект из действующего законодательства перенесено положение о необходимости согласия иностранца на российское гражданство ребенка, родившегося в смешанном браке с гражданином РФ, если семья проживает за рубежом. Дети, рожденные в смешанных браках, должны иметь право приобрести и сохранить гражданство обоих родителей», — отметил он. Запись заседания содержится на официальном сайте Общественной палаты РФ. На данный момент для получения гражданства ребенку, рожденному за рубежом, необходимо согласие обоих родителей. Проект закона, который упростит получение гражданства в России, президент РФ Владимир Путин внес в декабре 2021 года. Правительство одобрило этот документ. Его рассмотрят в начале 2022 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России могут ввести новые правила получения гражданства детям, рожденным за рубежом. Если такой закон будет принят, родитель-иностранец может не давать согласие на гражданство России у ребенка. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин во время обсуждения законопроекта, в котором содержится данная норма. «В новый законопроект из действующего законодательства перенесено положение о необходимости согласия иностранца на российское гражданство ребенка, родившегося в смешанном браке с гражданином РФ, если семья проживает за рубежом. Дети, рожденные в смешанных браках, должны иметь право приобрести и сохранить гражданство обоих родителей», — отметил он. Запись заседания содержится на официальном сайте Общественной палаты РФ. На данный момент для получения гражданства ребенку, рожденному за рубежом, необходимо согласие обоих родителей. Проект закона, который упростит получение гражданства в России, президент РФ Владимир Путин внес в декабре 2021 года. Правительство одобрило этот документ. Его рассмотрят в начале 2022 года.